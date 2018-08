Madonna faz 60 anos e ainda segura a coroa de Rainha da Pop num palácio de Sintra

Tamanho do texto

Em 1984, as cruzes a arder foram um escândalo... Novas estrelas surgiram, mas as princesas da pop não conseguiram destronar a rainha. Madonna faz 60 anos hoje. Anos de vida, de carreira e de música.

"As pessoas dizem que sou controversa, mas a coisa mais controversa que já fiz foi manter-me no ativo!", disse Madonna.

Depois de 35 anos na indústria, a Rainha do Pop ainda dá cartas. Subiu aos palcos na década de oitenta sem complexos e assumiu a sua própria sexualidade.

Madonna lançou um livro chamado "Sex" e álbum chamado "Erotica". Adotou quatro crianças do Malaui. Defendeu a investigação sobre a SIDA quando mais ninguém o fazia e também se recusou a pedir desculpas ao mundo por tudo isto.

"Não envelheçam. Porque envelhecer é um pecado. Vão ser criticadas, atacadas e, definitivamente, a vossa música não vai passar na rádio." Criticada e difamada com certeza, mas Madonna habituou-se ao número um das tabelas musicais em todas as décadas da sua carreira e está a trabalhar no décimo quarto álbum de estúdio.

A rainha com o culto da juventude - e da Cabala - ainda segura a coroa.