Nova Zelândia proíbe venda de casas a estrangeiros

Para travar o aumento do preço das casas, a nova Zelândia aprovou uma lei que impede os estrangeiros de comprar imóveis.

Em muitas cidades, o elevado preço do imobiliário é uma das maiores preocupações dos residentes. O caso da Nova Zelândia é emblemático.

Em Auckland, o preço das casas chegou a subir 75% nos últimos quatro anos e, no último trimestre, 20% do imobiliário do centro da cidade foi adquirido por estrangeiros.

O governo da Nova Zelândia afirma que o objetivo da lei é tornar a habitação mais acessível para quem vive, tem família e paga impostos no país, de modo a que os residentes não sejam ultrapassados por estrangeiros ricos.