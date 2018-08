Os fãs reagem à morte de Aretha Franklin

No coração do Harlem, em Nova Iorque, o Apollo Theater vestiu-se de luto para assinalar a morte da rainha da música da Soul music. Pequenas e grandes, muitas as orações ditas para Aretha Frankiln. Milhares de pessoas lamentaram a morte da diva, como DJ Tennesse: "Alguém como ela transcende o género. Sim, ela era a rainha da Soul, sem dúvida, mas ela transcende a Soul music. Quero dizer, é acessível a todos. Aquela voz... só precisas de sentir. É só alma - sabes que é quando ouves."

"É intemporal, sabes? É uma daquelas coisas que, quando estás descansado em casa, com a mulher ou outra pessoa qualquer, com os miúdos, e pões a tocar - ou com amigos! -, podes vibrar com isto, sabes? Não tem preço e é intemporal. Gostava que existissem mais coisas assim."

Barak Obama, antigo presidente dos Estados Unidos, disse que "Aretha ajudou a definir a experiência americana. Na sua voz, sentiamos a nossa história."

A diva cantou por mais do que uma vez ao antigo presidente e protagonizou um dos mais memoráveios momentos de uma tomada de posse nos Estados Unidos.