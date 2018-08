Pescador constrói embarcação a partir de garrafas de plástico abandonadas

Tamanho do texto

Atento à problemática ambiental, Moad Abu Zeid percorreu dias a fio as praias de Rafa para acumular centenas de garrafas. O pintor desempregado da Faixa de Gaza ergueu o barco, que custou cerca de 120 euros, com estes e outros materiais alternativos.

"Esta ideia foi desenvolvida a partir de garrafas de plástico vazias. Tenho outras ideias mas espero contribuir para salvar o ambiente com as garrafas de plástico deitadas fora pelas pessoas nas praias", sublinhou o pescador.

Moad, de 35 anos, tem agora um meio de sustento da família. Juntamente com dois irmãos mais novos parte todos os dias para o mar e pesca cerca de sete quilos de sardinha e de outros peixes. Vende depois às pessoas na rua mas queixa-se que por causa do bloqueio de Gaza não encontra material de pesca e só consegue fazê-la com recurso a um gancho.

Também não pode percorrer grandes distâncias porque tem de remar.