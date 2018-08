Putin, a noiva e o convite polémico para um casamento austríaco

Tamanho do texto

Vladimir Putin tem encontro marcado com a chanceler alemã, Angela Merkel, este sábado mas antes vai passar pela Áustria como convidado de um casamento.

Não consta que seja padrinho da noiva. Quem dá o nó é a ministra austríaca dos Negócios Estrangeiros, Karin Kneissl, que se casa com o empresário Wolfgang Meilinger. Convidou o Presidente russo durante uma visita a Viena, este ano. A presença de tão ilustre personalidade, confirmada pelo porta-voz do Kremlin, gerou desconforto e um coro de críticas.

A oposição exige a demissão da ministra. A posição de neutralidade da Áustria, que serviu de país mediador no conflito na Ucrânia também está agora comprometida, na opinião da deputada ucraniana Hanna Hopko, que recorreu ao Twitter para se manifestar.

Quanto à noiva, Karin Kneissl, alega que a festa é um evento privado e que por isso pode convidar quem quiser. Chegou ao Governo com o apoio do Partido da Liberdade da Áustria, de extrema-direita, que alegadamente tem relações com a formação Rússia Unida, de Putin.

Só falta saber quem terá direito à primeira fatia do bolo.