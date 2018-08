Qatar promete investimento de 15 mil milhões de dólares na Turquia

Tamanho do texto

O líder do Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, prometeu um investimento de 15 mil milhões de dólares na economia turca. O dinheiro vai ser canalizado para os mercados financeiros e para os bancos do país.

Uma decisão tomada no encontro com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan em Ankara, na quarta feira.

Uma medida para que o Governo turco não seja obrigado a recorrer à ajuda do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Esta é uma das respostas do regime às investidas norte-americanas. Os Estados Unidos duplicaram a taxa aplicada ao aço e alumínio da Turquia.

O diferendo diplomático com os EUA levou a uma queda da lira que perdeu quase 40% do valor em relação ao dólar este ano - um reflexo das preocupações relacionadas com o aumento da influência de Erdogan na economia.

Depois deste anúncio de investimento direto, a lira segue a recuperar pela segunda sessão consecutiva.