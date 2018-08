Silverstone está de volta e com 10 campeões mundiais

Tamanho do texto

Quase 100 pilotos de 28 países diferentes correm no famoso circuito inglês, que fica a duas horas da capital.

Esta terceira edição conta com um elenco de luxo. Só na grelha das 6 horas vão participar dez campeões mundiai. Mas a estrela: Fernando Alonso. O piloto espanhol promete roubar as atenções. Vai participar na grelha das 24 horas, dias depois de anunciar o adeus à Fórmula 1, através das redes sociais.

No Twitter, o espanhol partilhou um vídeo a despedir-se. Escreveu:

“Não estavas à minha espera e não tinha a certeza se te queria conhecer. Deste-me muito e creio que te dei tudo. Quando só sabia andar, já corria pelo teu barulho, para os teus circuitos. Juntos, passámos bons momentos, uns inesquecíveis, outros realmente maus. Viste-me crescer, lutar, rir e emocionar-me. Jogaste comigo e aprendi a jogar contigo (...) “Vi-te mudar, umas vezes para bem e outras, na minha opinião, para mal. Cada vez que fecho o capacete sinto o teu abraço, a tua energia. Não há nada parecido. Só te posso estar agradecido por tudo o que me ensinaste, por teres sido a minha vida. Sei que gostas de mim e também sabes que gosto de ti”.

O atleta espanhol chega a Silverstone com vantagem por ter vencido as duas primeiras corridas, em maio, na Bélgica, tal como os outros dois pilotos da _Toyota: _Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima. O trio garantiu uma confortável vantagem de 20 pontos no campeonato.

Portugal também vai ser representado no circuito. António Félix e Pedro Lamy estão inscritos para a grelha das 6 horas.