Sucessivos ataques suícidas em Cabul

Mas as autoridades locais acreditam que a explosão tem todas as características de um ataque do Daesh. Os Taliban já enviaram um comunicado a negar qualquer envolvimento.

Este ataque, que ocorreu numa zona de maioria xiita da capital afegã, fez pelo menos 34 mortos e mais de 60 feridos.

O rebentamento atingiu um centro educacional e destruiu uma grande estrutura que servia de sala de aula. As vítimas eram adolescentes que estavam a estudar para o exame de entrada na universidade.

Em entrevista à euronews, Emily Winterbotham, especialista em Afeganistão, lembra que estes ataques "demonstram que os Taliban, ainda que tenham sido dados alguns passos rumo ao processo de paz nos encontros com o Estados Unidos e o Catar, ainda não estão preparados para prescindir da presença militar no terreno".

Entretanto,esta quinta-feira já começaram a ser realizados os funerais dos adolescentes que morreram no ataque . Os familiares das vítimas garantem que estão demasiado cansados desta guerra que não tem fim.

O ataque suicida na capital do Afeganistão é o mais recente de uma onda de atentados que atinge o país e já matou centenas de civis, soldados e polícias nos últimos dias...e numa altura em que as forças do governo tentam recuperar depois de cinco dias combates na cidade de Ghazni, na região central do país.