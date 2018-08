Autoridades em contra-relógio para dar resposta aos estragos em Génova

Tamanho do texto

As autoridades italianas estão a trabalhar em contra o relógio para dar resposta aos estragos causados pelo colapso da ponte em Génova. É necessário reconstruir a estrada, continuar à procura de sobreviventes entre os destroços e realojar as centenas de pessoas que ficaram sem casa devido à tragédia.

"Falar de responsabilidades, apontar o dedo e empurrar as culpas é uma perda de tempo. É preciso fazer o luto, ajudar as pessoas feridas e reconstruir a nossa cidade. Quem quer que tenha cometido o erro - e com certeza alguém foi - vai pagar tudo, até ao último centavo. Mas não cabe aos políticos julgar. Da mesma forma que não cabe a um juiz reconstruir a ponte," avançou o Presidente da região de Ligúria.

Uma das grandes preocupações é o número de pessoas que ficaram desalojadas. Mais de 600 dormiram em abrigos temporários e este número deve aumentar já que as condições de segurança não estão reunidas para que os moradores possam continuar nas casas.

"Na segunda-feira já temos 40 apartamentos prontos. Já fizemos um plano para 350 casas e estamos confiantes que dentro de 2 meses vamos poder restaurá-las. Diria que até ao final Outubro toda a gente estará num novo apartamento", avançou o Presidente da Câmara de Génova.

Os funerais já começaram, alguns dos feridos permanecem em estado crítico e muitas pessoas ainda continuam desaparecidas.