Imram Khan confirmado como primeiro-ministro paquistanês

Imram Khan, antigo campeão de cricket, é o novo primeiro-ministro do Paquistão.

Conseguiu 176 votos no parlamento, mais quatro do que o necessário. O partido de Khan, o Movimento Pela Justiça, venceu as eleições legislativas de final de julho.

O novo primeiro-ministro paquistanês tem 65 anos e era o grande favorivo nos comícios. Conhecidos os resultados, os dirigentes do PTI procuraram formar uma coligacao.

Alguns analistas mostraram-se preocupados com o desenrolar da campanha eleitoral, uma das mais agressivas da história do país.

Para além das acusacoes de fraude, o processo fica marcado pla a presença de partidos islamistas. Imram Khan prometeu um novo Paquistão e lutar contra corrupção e pobreza.