Multiplicam-se os tributos a Aretha Franklin

Diana Ross , que com ela partilhou o palco muitas vezes, aponta-lhe o maravilhoso espírito dourado.

Na reacção à notícia da morte, sobram boas memórias e elogios. O casal Obama diz que a artista será para sempre a Rainha do Soul.

A estrela no passeio da fama de Hollywood já era local de romaria. Agora é espaço de tributo à diva da soul que morreu esta quinta-feira. Centenas de fãs elogiam o génio de Aretha Franklin .

"Sabemos que a Aretha não era apenas nossa, era do Mundo. Mas no coração dela e em tudo que tem significado para nós em Detroit, Aretha era nossa," diz Kathleen Colin, uma residente da capital do Michigan, nos Estados Unidos.