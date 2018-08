Os hidratos de carbono, essenciais numa dieta equilibrada

Tamanho do texto

Ambas opções ou hábitos alimentares podem, de acordo com o estudo, reduzir a esperança média de vida.

O estudo, publicado na publicação científica The Lancet Public Health indica que quem declarou consumos de hidratos de carbono considerados moderados viveu, em média, até quatro anos mais do que quem consumiu glícidos em quantidades definidas pelos investigadores como reduzidas e até dois anos mais do que quem abusou.

O estudo baseou-se em questionários sobre hábitos alimentares feitos a mais de 15 mil pessoas com idades entre os 45 e os 64 anos.

Os investigadores realçaram ainda que, em caso de redução do consumo de hidratos, a substituição por proteínas de origem vegetal é a opção mais saudável, por oposição ao consumo elevado de proteína animal, habitual na europa e nas américas.