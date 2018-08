Paulo Bento vai treinar seleção da Coreia do Sul

Tamanho do texto

Desta vez, a Coreia do Sul. Após ter sido afastado da Liga Chinesa, pelos maus resultados obtidos, em julho, o treinador português tem agora a missão de levar os sul coreanos ao Mundial de 2022.

Depois de vários rumores, a Federação Coreana de Futebol tornou a notícia oficial. Os motivos da contratação ficaram conhecidos em conferência de imprensa Em conferência de imprensa, foram conhecidos os motivos da contratação. "Ele é a opção certa para o futebol sul coreano, porque promove um estilo de jogo que não permite aos adversários construir jogadas de ataque e impede os contra-ataques.", explicou Kim Pan-Gon, presidente da federação.

Enquanto treinador, Paulo Bento começou por treinar os júniores do Sporting. No currículo, leva ainda o apuramento de Portugal para o Euro 2012 e breves passagens pelas equipas Cruzeiro, no Brasil, e a grega Olympiakos.