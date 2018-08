Sem parada militar nos EUA, Trump estará em Paris a 11 de novembro

O Presidente dos EUA disse, através do Twitter, ter cancelado uma parada inicialmente prevista para esse mesmo mês nos EUA por causa dos elevados custos.

Seduzido pelo desfile do Dia da Bastilha a que assistiu, em julho do ano passado, Trump queria fazer algo do mesmo estilo para homenagear os veteranos militares dos EUA e os cem anos desde o fim da 1ª Guerra.

Mas do Pentágono chegou o balanço de um evento com custos que superam os 80 milhões de euros. Mais do triplo do valor inicialmente previsto pela Casa Branca.

O evento foi cancelado e os planos ficam adiados. Pelo menos até 2019. Enquanto isso, Trump pode sempre inspirar-se na companhia do homólogo francês, Emmanuel Macron.