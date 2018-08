Vítimas dos incêndios na Grécia processam o Governo

A lei grega permite que os casos sejam analisados pelo parlamento helénico. O advogado da mulher diz estar confiante nas provas, que abrem as portas a todo um processo de apuramento de reponsabilidades.

São várias as queixas apresentadas perante a justiça nos últimos dias. Os incêndios de Átrica, no fim do passado mês de julho deixaram noventa e seis mortos. Cerca de 30 pessoas continuam no hospital, seis das quais nos cuidados intensivos.