Peru restringe entrada de venezuelanos

A partir do próximo sábado, 25 de agosto, o Peru só deixará entrar no território venezuelanos munidos com um passaporte válido.

Lima - que aceitava até agora a entrada com um simples bilhete de identidade - aperta assim as restrições para tentar travar a chegada maciça de imigrantes venezuelanos, à semelhança do que fez o vizinho Equador.

O ministro peruano do Interior defende que a decisão permitirá "salvaguardar a segurança [tanto] dos cidadãos peruanos como venezuelanos".

Mauro Medina reconhece que "a larga maioria das pessoas que chegam ao país, fazem-no evidentemente pelas mais diversas razões", mas acrescenta que "há sempre alguns que se infiltram e cometem crimes e é óbvio que têm de seguir as leis peruanas, as leis do país que os acolhe".

A restrição é anunciada poucos dias depois da polícia peruana alertar da entrada no país de quinze membros de uma organização criminosa venezuelana.

O Peru acolhe atualmente cerca de 400.000 das 2,3 milhões pessoas que fugiram da crise na Venezuela.