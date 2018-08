Usain Bolt tenta nova carreira no futebol australiano

A lenda jamaicana do "sprint", Usain Bolt, dá continuidade ao sonho de se tornar futebolista profissional e chegou a Sydney, na Austrália, para um período de testes com o clube Central Coast Mariners.

O objetivo de Bolt, que se retirou das competições de atletismo em 2017, é conseguir um contrato profissional.

À chegada ao aeroporto de Sydney, este sábado, o atleta afirmou que o clube australiano lhe concedeu "uma boa oportunidade" e prometeu fazer "o melhor possível, como sempre, [...] mostrando ao mundo do que [é] feito".

Mas Usain Bolt precisará de mais do que velocidade para conquistar um lugar no futebol profissional. Com oito títulos olímpicos, o atleta já efetuou, sem sucesso, testes com o Borussia Dortmund, na Alemanha, o Sundowns, na África do Sul, e o Stromsgodset, na Noruega.