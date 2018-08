Aumenta pressão migratória sobre Espanha

Tamanho do texto

Desde 31 de maio e até 15 de agosto chegaram a território espanhol através do mar Mediterrâneo 18.200 migrantes. Os dados constam de um novo balanço da Organização Internacional para as Migrações (OIM) e na prática representam cerca de 240 migrantes por dia.

Nos últimos quatro meses um total de 21.723 migrantes que chegaram por mar foram registados. Em igual período do ano passado e com o mês de agosto já terminado tinham-se contabilizado 7.554 pessoas.

Sinal do aumento da pressão migratória em Espanha, numa semana cerca de 2 mil pessoas foram resgatadas na costa da Andaluzia, no Mar de Alborão e no Estreito de Gibraltar.

Espanha converteu-se na alternativa a Itália e Malta para todos os que tentam fugir a guerras e crises profundas. Recentemente, o Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, chegou a um acordo com a chanceler alemã para pedir mais fundos a Bruxelas para que Marrocos evite novos assaltos à fronteira de Melilla.

A 20 de setembro há uma cimeira europeia sobre a imigração em Salzburgo, Áustria.