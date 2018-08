Cidade do México proíbe modelos em atos oficiais

Tamanho do texto

Mulheres bonitas, pagas para sorrir e fazer de figurantes em eventos desportivos, inaugurações e outros atos oficiais na Cidade do México: uma tradição com os dias contados, depois da administração da capital mexicana ter decidido proibir a contratação das modelos, conhecidas como "edecanes", para eventos patrocinados pelo governo local.

O presidente da Câmara da Cidade do México, Ramin Amieva, diz que "este tipo de trabalho não deve existir. Vai contra os princípios da igualdade de género e as mulheres são reduzidas a um estereótipo, o que não é consistente com a visão da administração da cidade e da Comissão de Direitos Humanos".

Grupos de defesa dos direitos das mulheres consideram que o uso generalizado de modelos em eventos políticos e corporativos no México objetifica o sexo feminino e perpetua as atitudes machistas, propagando os riscos de violência de género.