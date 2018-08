Lukashenko substitui primeiro-ministro

O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, substituiu o primeiro-ministro e vários outros responsáveis do governo, na maior remodelação do executivo desde 2014.

Classificado pelos Estados Unidos como o "último ditador da Europa", Lukashenko - que dirige o país com mão de ferro desde 1994 - anunciou as mudanças poucos dias depois de criticar os líderes do governo pela sua ineficácia, acusando publicamente o Executivo de não cumprir as suas ordens.

O primeiro-ministro cessante Andrei Kubyakov é substituido pelo atual presidente do Banco de Desenvolvimento da Bielorrússia, Sergei Rumas.

Lukashenko também nomeou quatro novos vice-primeiro-ministros, bem como novos responsáveis pela Economia, Comunicação e Indústria.