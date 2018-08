Operações de resgate em Kerala facilitadas pela melhoria do tempo

Tamanho do texto

Equipas de resgate e assistência trabalham a contrarrelógio para ajudar os milhares de pessoas ainda encurraladas pelas inundações no Estado de Kerala, no sudoeste da Índia.

O último balanço oficial aponta para mais de 350 mortes desde o início da monção, a 29 de maio, 190 das quais só nos últimos onze dias.

Depois do primeiro-ministro visitar pelo ar a região, o governo ordenou a mobilização de "esforços sem precedentes" no resgate das vítimas e distribuição de produtos básicos. Narendra Modi anunciou, para já, o equivalente a 62 milhões de euros em assistência, cerca de um quarto do pedido pelas autoridades de Kerala.

Uma melhoria nas condições climatéricas permitiu, este domingo, levantar o alerta vermelho na maioria dos 14 distritos do Estado, facilitando as operações.