Ott Tänak conquista Rali da Alemanha

Sobre os trilhos da glória, o estónio Ott Tanak acelerou para a vitória no Rali da Alemanha, o terceiro triunfo da época, o segundo consecutivo.

Endiabrado, e depois do triunfo no Rali da Finlândia, o piloto da Toyota ocupa o terceiro posto do mundial.

O líder, o belga Thierry Neuville, ao volante de um Hyunday, deixou um rasto de poeira mas não conseguiu acompanhar o ritmo de Tannak. Ficou na segunda posição a 39 segundos. Mantém o comando da geral.

O finlandês Esapekka Lappi foi terceiro a um minuto do vencedor e companheiro de equipa.

Sebastien Ogier num Ford acabou na quarta posição depois de um furo no sábado ter afastado o francês da luta pela vitória quando ocupava o segundo lugar. É ainda o vice líder do mundial.

Menos sorte teve o espanhol Dani Sordo, que não conseguiu manter o controlo do seu Hyundai, danificou o motor num acidente e foi obrigado a desistir.