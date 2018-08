SPD defende "ajuda da Alemanha à Turquia se necessário"

Tamanho do texto

Se necessário, a Alemanha poderia ajudar a Turquia. A ideia pertence a Andrea Nahles, líder do SPD, e foi tornada pública numa entrevista concedida ao Funke Mediengruppe.

A chefe dos sociais-democratas, parceiros de coligação no governo de Merkel, explicou que, para lá das discordâncias com o presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, é no interesse de todos a estabilidade económica e monetária da Turquia.

Nahles pouco mais adiantou sobre o tipo de ajuda mas deu aval a uma eventual visita do presidente turco à Alemanha em Setembro. A social-democrata disse que é crucial manter o diálogo a todos os níveis com a Turquia, membro da NATO, e espera que Merkel resolva questões críticas, como a prisão de cidadãos alemães em solo turco.

Na sexta-feira, a lira turca continuou em queda depois dos Estados Unidos terem imposto sanções a Ancara por causa da detenção de um pastor norte-americano. Erdogan afirmou tratar-se de uma guerra económica e anunciou o boicote a produtos norte-americanos.

De acordo com o semanário "Der Spiegel", na quinta-feira, o ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz, falou ao telefone com o homólogo turco, Berat Albayrak, a quem incentivou a aceitar um programa de ajuda do FMI visando estabilizar a lira.