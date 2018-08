Bruxelas: "Grécia precisa de continuar as reformas"

"Não pensemos que não é preciso disciplina ou reformas, ou que as lições do passado devem ser esquecidas. Isso seria uma idiotice. A Grécia é agora um país normal. O que é que isto significa? Significa que não há mais programa, que não vamos monitorar as reformas que a Grécia efetuar no futuro. Isto significa que não vamos impor qualquer tipo de medida ou de decisão", afirmou Moscovici.

O comissário europeu defende que a Grécia precisa de continuar a implementar reformas.

Moscovici disse ainda que o crescimento económico da Grécia deve rondar os 2% este ano e em 2019.