Bruxelas "pronta para ajudar Itália" no caso Diciotti

A Comissão Europeia diz que apoia Itália na gestão do caso Diciotti, a embarcação militar italiana há cinco dias no Mar Mediterrâneo, sem destino definido, com mais de 170 migrantes a bordo. Ao fim da tarde, o ministro das Infraestruturas, Danilo Toninelli, disse que o Diciotti poderia atracar no porto siciliano de Catania, o que foi negado, posteriormente, pelo colega da Administração Interna, Matteo Salvini.

"A Comissão Europeia foi contactada pelas autoridades italianas por causa da embarcação com mais de 170 migrantes a bordo," disse aos jornalistas a porta-voz Tove Ernst.