Bruxelas "pronta para ajudar Itália" no caso Diciotti

A Comissão Europeia diz que apoia Itália na gestão do caso Diciotti, a embarcação militar italiana que se encontrava, esta segunda-feira, há cinco dias no Mar Mediterrâneo, sem destino definido, com mais de 170 migrantes a bordo. Ao fim da tarde, o Governo italiano confirmou que o Diciotti poderia atracar no porto siciliano de Catania.

Bruxelas respondia assim às críticas do ministro italiano do Interior (Administração Interna) Matteo Salvini, que exigiu uma coordenação a nível europeu para que Itália aceitasse receber a embarcação.