Festival Internacional de Papagaios de Papel no Sri Lanka

Às mil e uma cores, com mil e uma formas e feitios, os papagaios de papel foram as estrelas do "Derana International Kite Festival", o festival internacional que decorre em Colombo, capital do Sri Lanka.

Milhares de curiosos rumaram ao histórico parque Galle Face Green, este domingo, para assistir ao espetáculo no qual cerca de 3 mil pessoas vindas de toda a Ásia lançaram os respetivos papagaios de papel para o ar enchendo de animação os céus cinzentos.