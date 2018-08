A Itália ameaçou Malta com ações legais, argumentando que o pequeno arquipélago não cumpriu com as suas obrigações em termos de Direito Internacional a respeito do resgate de migrantes no Mar Mediterrâneo.

A Euronews explica o que se passa, em mais um momento de tensão entre dois Estados da União Europeia no contexto da chamada crise dos migrantes e refugiados.