Modric e Salah a sonhar com a "coroa" de Cristiano Ronaldo na UEFA

Cristiano Ronaldo volta a estar, sem surpresa, nos três finalistas da UEFA para o prémio de melhor jogador do ano dos clubes europeus, numa lista onde Lionel Messi é de novo ausente.

O argentino do Barcelona já venceu o prémio duas vezes (2011 e 2015), mas tal como em 2014 e 2016 volta a ficar de fora do pódio e uma vez mais em quinto, ultrapassado este ano pelo francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid.

Agora na Juventus, Ronaldo foi finalista em todas as sete edições deste prémio da UEFA e venceu três, incluindo as últimas duas.

Este ano, o português tem a companhia no pódio de dois estreantes. Um deles, o ex-colega no Real Madrid, Luka Modric.

Tal como Ronaldo, o croata ganhou a Liga dos campeões, mas Modric foi ainda vicecampeão do Mundo na Rússia e eleito o melhor jogador do Mundial.

A lista de três finalistas dica completa com Mohamed Salah, do Liverpool.

O egípcio foi finalista da Liga dos Campeões, melhor marcador da Liga inglesa, com um novo recorde do campeonato (32 golos), mas esteve algo discreto no Mundial, o que deverá deixar para Ronaldo e Modric a incerteza sobre quem irá ser eleito a 30 de agosto o melhor da UEFA na época de 2017/18.

O prémio da UEFA destina-se a jogadores inscritos em clubes europeus e considera as prestações em todas as competiçoes, sejam nacionais, europeias e intercontinentais.

Para já, conhecida, é apenas a votação do restante top-10 deste prémio para o melhor futebolista masculino da UEFA, no qual o Real Madrid é o clube dominador:

4.° Antoine Griezmann (At. Madrid/ França) – 72 pontos;

5.° Lionel Messi (Barcelona/ Argentina) – 55;

6.° Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/ França) – 43;

7.° Kevin De Bruyne (Manchester City/ Bélgica) – 28;

8.° Raphaël Varane (Real Madrid/ França) – 23;

9.° Eden Hazard (Chelsea/ Bélgica) – 15;

10.° Sergio Ramos (Real Madrid/ Espanha) – 12;