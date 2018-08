O dia da orgação no Monte Arafat

Cerca de dois milhões de muçulmanos de todo o mundo encontram-se em peregrinação a Meca, cidade santa na Arábia Saudita. O hajj é um dos cinco pilares do Islão. O segundo dia foi passado no Monte Arafat, onde os crentes se dedicaram à oração, desde a madrugada até ao fim do dia. De acordo com a tradição islâmica, há cerca de 1400 anos, o profeta Maomé dirigiu o seu último sermão no Monte Arafat, antes da sua morte, apelando à união de todos os muçulmanos do mundo. Rezar no Monte Arafat é, para os crentes, a melhor forma de apagar os pecados do passado e começar de novo.