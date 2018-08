Peregrinos muçulmanos sobem ao Monte Arafat

Os peregrinos muçulmanos na Arábia Saudita começaram cedo esta segunda-feira a , num dos momentos mais importantes do hajj, considerado como um dos mais importantes encontros religiosos anuais do planeta.

No Monte Arafat, os peregrinos dedicam-se à oração, durante o segundo dia da tradição que começou na cidade de Meca.

Os muçulmanos acreditam que foi no Monte Arafat que o Profeta Maomé dirigiu o sermão de despedida aos crentes que o tinham acompanhado na peregrinação até ao fim da sua vida.

O hajj é um dos cinco pilares do islão, que todos os crentes devem cumprir ao menos uma vez na vida, caso possam pagar a viagem. A peregrinação termina com o ritual do sacrifício do cordeiro, seguido da chamada "lapidação de satã."

O Aid al-Adha, a festa do sacrifício, dura três dias. Este ano, mais de dois milhões de crentes, vindos do mundo inteiro, fazem a peregrinação, segundo dados das autoridades sauditas.