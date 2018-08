Petrolífera TOTAL abandona Irão

Tamanho do texto

A petrolífera francesa Total abandonou, oficialmente, os projetos de investimento no Irão.

O anúncio foi feito pelo ministro iraniano do Petróleo, esta segunda-feira, após o restabelecimento das sanções de Washington contra Teerão, no dia seis de agosto.

A administração de Donald Trump deu um prazo entre 90 a 180 dias para que as empresas se retirem do Irão e para que seja imposta uma nova série de sanções no setor dos hidrocarbonetos, prevista para novembro.

Os Estados Unidos da América resolveram restabelecer as sanções contra o Irão e advertiram os países que mantêm as relações comerciais com o país, rasgando assim o acordo nuclear concluído em 2015, durante a administração de Barack Obama.