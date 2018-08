Toyota domina pódio de Silverstone mas acaba desclassificada

A festa no pódio das Seis Horas de Silverstone, do mundial de Endurance, até começou por ser da Toyota, que havia garantido os primeiro e segundo lugares, mas tudo mudou após a organização ter detetado irregularidades em dois carros.

A fabricante japonesa ainda recorreu da desclassificação, alegou a ocorrência de acidentes para explicar as deformações divergentes detetadas nos carros após a corrida, mas a organização não foi informada desses acidentes e manteve a desclassificação.

A Toyota mantém a defesa apresentada no recurso, garante estar a avaliar o próximo passo a dar.

Com a Aston Martin Racing, a equipa do português Pedro Lamy, a ficar em 20.° após o acerto fnal da classificação, o triunfo acabaria nas mãos da Rebellion Racing.

A equipa do americano Gustavo Menezes, do suíço Mathias Beche e do francês Thomas Laurent mantém-se em segundo no Mundial, atrás dos Toyotas de Fernando Alonso, do suíço Sébastian Buemi e do japonês Kazuki Nakajima.

A equipa do também português António Félix da Costa e do brasileiro Augusto Farfus, a BMW Team MTEK, desistiu após a 116 das 167 voltas previstas ao circuito de Silverstone.