Volta a Espanha: Vincenzo Nibali confirmado e com o dorsal #1

Campeão da "Vuelta" em 2010, o italiano, agora com 33 anos, foi segundo em 2017 atrás de Chris Froome.

A ausência do britânico no pelotão deste ano garante a Nibali o dorsal com o número "um" quando soar o tiro de partida da "Vuelta", no sábado, em Málaga.

O italiano assume como "objetivo" nesta prova o modesto feito de "ser protagonista em várias etapas", mas a organizaçao da prova espera um pouco mais.

"É um luxo poder contar com Nibali mais um ano. No ano passado, ele voltou a demonstrar-nos o seu valor e o compromisso com a 'Vuelta', terminando no segundo lugar do pódio, como em 2013. É um ciclista elegante, combativo e muito carismtico. Por tudo isso, merece ser o número 1", afirmou o diretor-geral da prova espanhola, Javier Guillén.

A estrela da equipa Movistar vai contar com o apoio do espanhol Alejandro Valverde e do português Nélson Oliveira, mas não com o de Mikel Landa.

O também espanhol não recuperou de uma queda sofrida na clássica de San Sebastian e adiou o regresso à competição.

O recém-vencedor da Volta a França também não vai correr em Espanha.

A equipa da Sky preferiu competir na Volta a Grã-Bretanha, que se realiza entre os dias 01 e 09 de setembro, e isso "desviou" Geraint Thomas da terceira e última das grandes provas deste ano no ciclismo mundial.

A decisão da Sky impõe também a ausência do campeão no ano passado.

A "Vuelta" começa no sábado, em Málaga, e tem a coroação do sucessor de Chris Froome prevista para 16 de setembro, em Madrid.