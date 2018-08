Apelo à Paz na fronteira entre Brasil e Venezuela

Tamanho do texto

Dezenas de residentes de Pacaraima, no Estado brasileiro de Roraima, desfilaram de carro, distribuindo balões brancos pela Paz, depois dos confrontos violentos do passado fim-de-semana entre população local e imigrantes venezuelanos.

A localidade fronteiriça tem visto chegar milhares de migrantes do país vizinho, que fogem da profunda crise económica e social na Venezuela.

Depois dos episódios violentos, que levaram 1200 venezuelanos a decidir regressar ao seu país, o governo brasileiro ordenou o envio de tropas para a região.

Na segunda-feira, as autoridades do Estado de Roraima pediram ao Supremo Tribunal para bloquear temporariamente a entrada de imigrantes venezuelanos. Brasília, que repetiu várias vezes que a fronteira permaneceria aberta por razões humanitárias, reagiu afirmando que a hipótese do fecho não está posta de lado, mas que será dificilmente aplicável devido aos tratados internacionais em vigor.