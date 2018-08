Asia Argento nega abuso sexual mas confirma "compra" de silêncio

Asia Argento reagiu finalmente à notícia do New York Times sobre um pagamento pelo silêncio num alegado caso de abuso sexual de um rapaz de 17 anos, em 2013.

A vítima teria sido o também ator Jimmy Bennet, com quem a italiana, de 42 anos, teria trabalhado algumas vezes na década anterior e o qual tratava por "filho" nas trocas de mensagens mútuas partilhadas pelas redes sociais.

Numa declaração divulgada esta terça-feira pelo jornalista nova-iorquino Yashar Ali, Asia Argento desmente o artigo do jornal e acusa Bennet de a ter tentado chantagear para resolver os graves problemas económicos em que se viu envolvido.

O jovem ator e músico estaria a tentar aproveitar-se da exposição da italiana no movimento #MeToo, espoletado pelo escândalo com o produtor de Hollywood Harvey Weinstein.

"Nunca tive qualquer relação de cariz sexual com Bennet. Estive ligada a ele durante vários anos apenas por amizade, a qual acabou quando, na sequência da minha exposição no caso Weinstein, Bennet me fez um exorbitante pedido de dinheiro", acusa a atriz.

Na altura dessa exigência de Bennet, Argento era namorada da estrela de televisão Antony Bourdain, que entretanto morreu.

Em causa estará uma visita do jovem ator, em 2013, à atriz e que ficou assinalada publicamente pela italiana com uma "selfie" de ambos partilhada na rede social Instagram no dia 10 de maio de 2013, com a seguiinte legenda: "SonnySunny, obrigado pelo raio de sol que me proporcionaste, Jimmy Bennet."

SonnySunny thank you for the sunshine you gave to me @jimmymbennett Une publication partagée par asiaargento (@asiaargento) le 9 Mai 2013 à 3 :16 PDT Selfie no dia que terá originado a chantagem

"Bennet sabia que o meu namorado era um homem com uma grande fortuna e que tinha a sua própria boa reputação de figura pública a proteger. Antony insistiu em resolver o assunto de forma privada e isso também era o desejado por Bennet. (...) Decidimos lidar com compaixão perante o pedido de ajuda de Bennet e pagamos-lhe. Anthony assumiu pessoalmente a ajuda económica a Bennet sob condição de não voltarmos a sofrer intrusões na nossa vida", explicou.

A atriz remata a declaração afirmando não ter outra opção se não "contrariar estas falsas alegações" e tomar "a breve prazo todas as iniciativas necessárias" para se "proteger perante todas as entidades competentes" para tal.

O New York Times já havia noticiado entretanto que a polícia estaria a preparar-se para investigar as alegações contra Asia Argento, embora os advogados de Jimmy Bennet tenham revelado segunda-feira à noite que o ator ainda não tinha sido contactado pelas autoridades.

Além de cineasta, Asia Argento é também conhecida em Portugal pela música e por ter colaborado na obra prima do projeto português The Legendary Tigerman, o álbum "Femina", de 2009. A italiana deu voz a "My Stomach is the Most Violent of All of Italy".