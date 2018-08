A região de Ladakh, no norte da Índia, acolheu, pela primeira vez, um evento relacionado com desportos aquáticos. A competição de rafting e canoagem em águas livres teve lugar no passado domingo e incluiu 22 equipas do exército da União Indiana, mas também da polícia de fronteira indo-tibetana e da força aérea indiana. Marcaram presença também vários atletas de todo o país. As provas de caiaque incluiram percursos de 14 quilómetros.