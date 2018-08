Dois polícias mortos em tiroteios em favelas

Uma operação policial e militar nos complexos do Alemão, Penha e Maré, no Rio de Janeiro, terminou com sete mortos, entre eles dois polícias. É a primeira vez, desde o início da intervenção da polícia federal no Rio, há cerca de seis meses, que agentes são mortalmente baleados. Um terceiro efetivo da polícia foi atingido numa perna mas não corre perigo de vida.