Justiça belga decide se extradita rapper espanhol em setembro

A Justiça belga só vai decidir se extradita o rapper espanhol Valtonyc no dia 3 de setembro. O artista compareceu, esta terça-feira, em tribunal, por causa do mandado de detenção europeu emitido por Espanha. Valtonyc fugiu para a Bélgica, depois de ter sido condenado a três anos e meio de prisão por enaltecimento do terrorismo e injúrias contra a coroa espanhola.