Lira turca perde terreno depois da disputa na OMC da parte de Ancara

Donald Trump recusou aceitar qualquer exigência de Recep Tayyip Erdoğan para que fosse libertado um pastor norte-americano da Carolina do Norte, detido na Turquia.

Segunda-feira. Ancara anunciou ter dado início a uma processo na Organização Mundial do Comércio sobre o aumento das tarifas sobre o aço e o ferro impostos plos Estados Unidos.

A informação foi confirmada pela instituição.

Donald Trump, dobrou as tarifas sobre as importações de metais turcos, elevando as taxas ao aço e ao alumínio respectivamente, de 25% para 50% e de 10% para 20% -- a tarifa entrou em vigor no dia 13 de agosto, de acordo com as informações da OMC.

O presidente Trump diz que a lógica de confronto adotada frente à Turquia não vai afetar as economias europeias nem os mercados emergentes.

As bolsas turcas fecharam na segunda-feira por causa do festa religiosa do Aid al-Adha, que continua ao longo da semana.