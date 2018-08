Mais de dois milhões de peregrinos muçulmanos celebram a Festa do Sacrifício e o ritual do apedrejamento de Satanás em Mina. O apedrejamento, durante o qual os peregrinos lançam pedras de forma simbólica, é um momento de alto risco do Hajj. Em 2015, o ritual terminou da pior forma pesadelo quando mais de dois mil peregrinos, 464 dos quais iranianos, morreram num grande tumulto.