Os primeiros pontapés na bola de Usain Bolt nos Mariners

Após oito medalhas de ouro olímpicas, o ainda recordista do mundo dos 100 e 200 metros decidiu trocar as pistas pelos relvados, com o sonho de repetir com uma bola nos pés o mesmo sucesso que alcançou como velocista. O jamaicano já provou que com ele há poucos impossíveis.

Nestas primeiras imagens reveladas trabalhando integrado nos Mariners, Bolt revelou ter ainda muito trabalho pela frente ao nível do domínio da bola, do passe e da corrida com bola. Ainda não foi possível avaliar a capacidade de remate do jamaicano.

O que ressalta é a necessidade de muito trabalho técnico, mas o jamaicano mostra-se modesto e disponível para aprender.

"É a primeira oportunidade para me treinar e chegar ao nível de poder jogar como profissional. Não sei bem o que esperar. Quero apenas trabalhar e aprender o máximo", assumiu o jamaicano, agora de 32 anos.

Bolt confidenciou ainda aos jornalistas ter dito ao treinador Mike Murvey que estaria à experiência nos Mariners completamente "a branco". "Não interessa o que aprendi nem o que vi na televisão. Para mim é tudo novo. Estou aqui para aprender e melhorar. Esse é o objetivo", concretizou.

O treinador espera, por seu lado, que a presença do homem mais rápido do planeta tenha impacto na equipa.

"(Oito medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos) não se consegue apenas por se ter grande habilidade. Consegue-se tendo uma grande capacidade mental. Se ele conseguir passar um pouco dessa determinação aos meus jogadores, que vêm de baixo e tentam chegar ao topo, isto pode ser muito importante para os jovens que contratámos", considerou Mike Mulvey.

Usain Bolt chegou à Austrália no sábado. Cumpriu o primeiro treino esta terça-feira, curiosamente um dia após celebrar 10 anos sobre o recoirde do mundo dos 200 metros.

O agora candidato a futebolista profissional não deverá estar ainda em condições físicas de alinhar no jogo de preparação dos Mariners previsto para o fim de semana, mas Mike Mulvey tem já uma data prevista para a eventual estreia.

"Talvez no dia 31 de agosto. Temos um jogo aqui e penso que ela vai estar pronto para jogar", perspetivou o treinador.

O sonho de Uain Bolt se tornar futebolista profissional e poder jogar na "A-League", a primeira liga da Austrália, ainda não passa de uma mera possibilidade, mas pode tornar-se realidade. O velocista diz-se preparado para trabalhar na concretização de mais esse objetivo pessoal.