Peregrinos muçulmanos celebram a "Festa do Sacrifício"

É um dos ritos do "Hajj", a peregrinação que milhões de muçulmanos fazem todos os anos aos lugares sagrados da cidade de Meca. Vestidos de branco, circulam sete vezes à volta da Caba, uma grande construção em forma de cubo. O santuário encontra-se na Grande Mesquita de Meca, na Arábia Saudita, a mais sagrada do Islão.

A peregrinação culmina na "Festa do Sacrifício" (Aïd al-Adha), que dura quatro dias. Esta terça-feira, milhões de muçulmanos participaram no rito de lapidação do diabo, durante o qual arremessam pedras.

As comemorações da "Festa do Sacrifício" fazem-se em memória do profeta Abraão e da misericórdia de Alá, que sacrificou um cordeiro, em vez do filho Ismael.