Trump teme "armadilha de perjúrio"

O Presidente dos Estados Unidos diz estar preocupado com o que chama de "armadilha de perjúrio", caso aceite testemunhar no âmbito da investigação sobre a alegada interferência russa nas presidenciais de 2016.

Numa entrevista exclusiva à Reuters, na Casa Branca, Donal Trump afirmou que receia uma comparação entre as suas declarações e as de outras testemunhas, falando especificamente no depoimento do antigo diretor do FBI. Trump não esclareceu se vai ou não testemunhar diante do procurador Robert Mueller.

Na entrevista à agência de notícias britânica, o presidente revelou que deve voltar a encontrar-se com o líder norte-coreano, criticou a Reserva Federal por subir as taxas de juro e acusou a União Europeia e a China de manipularem as suas moedas para ganharem vantagem cambial.