"Espero que os nossos parceiros entendam que tal política não tem futuro"

"As sanções são contraproducentes e sem sentido, especialmente contra um país como a Rússia. E esta política de sanções não é apenas sobre a opinião do presidente dos EUA, é uma posição quase imposta, falando da classe dominante.", admitiu o presidente russo.

"Espero que, de qualquer maneira, um dia, os nossos parceiros americanos entendam que tal política não tem futuro e aí iniciaremos uma cooperação normal.", disse Putin.

Numa altura em que Donald Trump tenta melhorar as relações com outros líderes mundiais, e mesmo depois do encontro em Helsínquia com Vladimir Putin, os apertos de mão entre os líderes e as promessas de uma melhor cooperação entre nações não são suficientes para evitar esta vontade de Washington taxar as exportações russas em materiais como: motores de turbina, componentes eletronicos e armas.

No meio de tudo, o Reino Unido também tem uma palavra a dizer. O ministro dos Negócios Estrangeiros pede uma postura mais firme tanto dos EUA como da União Europeia e acusou o presidente russo de "tornar o mundo um lugar mais perigoso".

Refere-se ao caso skripal, o envenenamento do ex-espião russo em Salisbury, no sul de inglaterra, com um agente neurotóxico.

O Reino Unido diz que a Rússia é responsavel pelo ataque, a Rússia nega qualquer envolvimento até agora.