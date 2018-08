Equipas da Laver Cup estão completas

Tamanho do texto

Novak Djokovic vai marcar presença na Laver Cup, em homenagem a Rod Laver, antiga glória australiana do ténis.

O sérvio integra a equipa Europa ao lado de Roger Federer, como capitão, e no mesmo coletivo de Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, David Goffin e Kyle Edmund.

"No ano passado assisti à Laver Cup a partir de casa. Não estava a competir. Tinha uma lesão no cotovelo. Afastou-me do tour, mas a Laver Cup pareceu realmente boa. É um novo formato. É bastante refrescante. Assemelha-se à Ryder Cup em golfe", sublinhou Djokovic em conferência de imprensa.

Já o argentino Juan Martin del Potro está na equipa Mundo aos comandos ao lado de Nick Kyrgios. Diego Schwartzman, John Isner, Kevin Anderson e Jack Sock completam o elenco de luxo.

Depois do sucesso do ano passado, a segunda edição da Laver Cup acontece em Chicago, de 21 a 23 de setembro.