Governo brasileiro realoja mil venezuelanos

Já há meses que a cidade de Paracaima é porta de entrada no Brasil para milhares de venezuelanos. O espanhol convive com o brasileiro como língua franca, mas a relação entre residentes e imigrantes é tudo menos pacífica.

O governo brasileiro anuncia agora que vai transferir mil venezuelanos para outras cidades.

Será o segundo contingente de migrantes a ser reinstalado.

Este fim de semana, depois de um violento ataque ao acampamento de venezualanos em Paracaima, a governadora do Estado de Roraima voltou a falar em fechar a fronteira, por falta de capacidade para acolher migrantes em segurança.

De acordo com as Nações Unidas, estarão neste momento 58 mil venezuelanos no Brasil.