Idris Elba estreia-se como realizador

Idris Elba está de regresso ao grande ecrã, ainda não como James Bond, se é que alguma vez o será, mas como realizador. Yardie é a sua primeira longa-metragem, um filme sobre um jovem jamaicano em Londres, e a forma como lida com o assassinato do seu irmão. Uma película desapontante, para alguns. Para o estreante nas lides da realização a responsabilidade é outra:

"Enquanto ator, temos um lugar privilegiado: entramos fazemos as coisas e depois vamos embora. Como realizador estamos aqui até ao último dia, e em cada detalhe", adianta o realizador e ator.

Polémicas à parte, a questão que resiste e que muitos gostariam de ver respondida e se vai ou não ser o novo James Bond. O ator não responde. Mas há quem tenha uma opinião sobre a matéria:

"Se isso acontecer serei grata. Se não acontecer, continuarem a ver o James Bond. Eu amo os filmes do James Bond. Se o fizer penso que será uma oportunidade para ele, e vai arrasar. Ele arrasa sempre em todos os seus papéis", afirmou a atriz Shantol Jackson.

Com ou sem Elba o novo James Bond arrancará sem Danny Boyle. O realizador alega divergências criativas. Os produtores do filme também bateram com a porta.