Inglaterra proíbe lojas de animais de vender cães e gatos com menos de 6 meses

O governo de May decidiu banir a venda de cães e gatos com menos de 6 meses em lojas de animais ou outros comerciantes.

Além disto, decidiu também proibir o negócio com animais que tenham menos de 8 semanas, de maneira a evitar a separação dos progenitores de uma forma precoce.

Agora a lei diz que se quiser comprar ou adotar um animal com menos de seis meses só o poderá fazer num criador oficial ou a num centro de resgate.

A medida chega depois da campanha Lucy Law, uma petição nacional que pedia a proibição de venda de animais para fins lucrativos. A organização acabou por partilhar, junto à petição online, vídeos que denunciavam o comércio destes animais.

As assinaturas pela causa não tardaram a chegar, atingiram as 150 mil e, em maio deste ano, o problema foi debatido no parlamento britânico.

O secretário do Meio Ambiente, Michael Gove, diz que esta lei serve apenas para "melhorar o bem-estar animal". Entra em vigor já a 1 de outubro.