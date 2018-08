Itália abre exceção e autoriza desembarque de 28 menores desacompanhados

O Ministro do Interior e também vice-primeiro ministro do país deu autorização ao desembarque de 28 menores desacompanhados que estão a bordo de um navio atracado no porto de Catânia, na costa este da Sicília.

Na embarcação Diciotti estão um total de 177 migrantes que foram resgatados pela guarda costeira italiana.

O desembarque das restantes pessoas não foi autorizado pelas autoridades, o governo continua a pedir, até pelas redes sociais, cooperação à Europa para acolher migrantes que chegam aos portos italianos.

Enquanto não se decide o destino dos 149 pessoas que continuam no navio atracado, surgem manifestações contra a decisão do governo de Giuseppe Conte e Salvini, protestos mais tarde ironizados pelo próprio Salvini nas redes sociais: o qual responde sempre com o mesmo argumento do primeiro dia: "Itália nao será mais o campo de refugiados da Europa.".